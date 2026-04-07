Постни козуначета

КОЙ ГОТВИ

“Ако спазвате великденския пост, но нямате търпение да си хапнете козуначета, тази рецепта е за вас”, ни пише Наталия Панчева.

ПРОДУКТИ

450 г брашно, 200 мл кокосово мляко, 100 г захар + още за поръсване, 50 мл зехтин + още 2-3 с.л. за намазване на тестото, 1/4 кубче (10-11 г) прясна мая, настърганата кора от 1 лимон, 1 шушулка ванилия, накиснати в ром стафиди, по желание филирани бадеми

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Размиваме маята с 1/2 ч.л. захар в 2-3 с.л. хладка вода. Поръсваме с 1/2 с.л. брашно, разбъркваме и оставяме да шупне. Загряваме кокосовото мляко и добавяме останалата захар, за да се разтопи.

Разполовяваме ванилията, остъргваме семенцата и заедно с шушулката ги слагаме в кокосовото мляко. Пресяваме брашното и в него оформяме кладенче. Вътре постепенно сипваме кокосовото мляко (преди това изваждаме ваниловата шушулка), зехтина, шупналата мая и лимоновата кора.

Омесваме тесто, което да не лепне по ръцете, като добавяме по малко от останалото брашно. Оформяме го на топка, намазваме със зехтин, покриваме с найлоново фолио и оставяме да втасва около 1 час на топло. От тестото оформяме фитили, слагаме вътре от стафидите и усукваме.

Сплитаме козуначета, всяко от по четири фитила. Слагаме ги в кръгли формички, застлани с хартия за печене, и оставяме да втасват отново поне 1 час. Отгоре ги намазваме със зехтин, поръсваме със захар и по желание филирани бадеми. Печем на 180 градуса до златистокафява коричка.