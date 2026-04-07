Велики вторник е!

Преп. Георги, епископ Митилински

Преп. Георги живял по време на гоненията срещу християните.

Още като млад приел духовен сан. Заради своята отдаденост на Бога го избрали за митрополит на град Митилин.

Когато на престола се възкачил император Лъв Армянин, много епископи били изправени на съд. Сред тях бил и вече твърде старият митилински епископ.

По време на разпита преп. Георги публично изобличил императора и войнстващите еретици. Светият старец бил изпратен на заточение на о. Херсон, където починал.