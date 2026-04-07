ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22618234 www.24chasa.bg

Нормален трафик на ГКПП, интензивно на "Капитан Андреево"

ГКПП "Капитан Андреево". СНИМКА: Агенция Митници

Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили. Това съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция" – МВР. Информацията за трафика на българските гранични преходи и пунктове е към 6 ч тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Възстановено е движението през Дунав мост при Русе след ремонтни дейности на пътната настилка. Временно преминаването се извършва в една лента.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички ГКПП с Република Северна Македония и със Сърбия.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

