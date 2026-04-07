Вижте къде в София няма да има вода на 8 април

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 8 април (сряда) 2026 г. във връзка с подмяна на спирателен кран пред бл. 522, ж.к. „Младост" 1А се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 21:00 часа, съобщават от „Софийска вода".

Засегнати ще са: бл. 513, бл. 514, бл. 520, бл. 521, бл. 522, бл. 523, бл. 528, ул. „Анна Ахматова" от № 9 до бл. 539, 75 ДГ „Сърчице", 145 ОУ „Симеон Радев".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Анна Ахматова" пред бл. 521.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода" АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.