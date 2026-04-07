Обявен е жълт код за силен вятър в 6 области на страната

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение от първа степен - жълт код, за усилване на вятъра до 14-19 метра в секунда (с пориви до 24 метра в секунда) в части от шест области на страната - Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново и Сливен. Това се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

С умерен, в Дунавската равнина и западната част от Горнотракийската низина и силен вятър от северозапад, през страната ще премине студен атмосферен фронт. Облачността временно ще се увеличи, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. По-съществени краткотрайни валежи с гръмотевици ще има в следобедните часове в Рило-Родопската област, където ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност.

Максималните температури днес ще са между 15 и 20 градуса, в югозападните райони - до около 24 градуса, а в София ще е около 18 градуса.

За 8 април още от днес НИМХ издава предупреждение от първа степен - жълт код, за силен северозападен вятър в цялата страна, пише БТА. На много места поривите на вятъра ще са между 20 и 24 метра в секунда, съобщават от НИМХ.