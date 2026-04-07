БДЖ пуска над 13 400 допълнителни места за Великден

„БДЖ – Пътнически превози" ЕООД предприема допълнителни мерки във връзка с предстоящите великденски празници и очакваното значително увеличение на пътникопотока, с цел осигуряване на по-спокойно, предвидимо и комфортно пътуване. За целта през периода от 8 до 14 април ще бъдат осигурени над 13 400 допълнителни седящи места в съставите на влаковете по основните направления в страната, съобщиха от БДЖ на сайта си.

БДЖ препоръчва на своите клиенти да закупят билетите си за пътуване възможно най-рано, да не разчитат на закупуването им в последния момент на гишетата в гарата на заминаване и да планират предварително своето прибиране, тъй като продажбата на билети ще бъде преустановявана при запълване на максималния капацитет на всяка от влаковите композиции. При закупуване на билет за отиване и връщане пътуващите могат да ползват намаление от редовната цена от 10% до 20% в зависимост от различните търговски оферти на дружеството.

За клиентите, които предпочитат да закупят билети за своето пътуване от билетните каси, вече е в ход предварителна продажба за всички влакове, пътуващи през празничния период. Клиентите на БДЖ могат да закупуват билети и посредством онлайн системата за продажба на железопътни билети, която е достъпна на официалната интернет страница на БДЖ – www.bdz.bg, както и на електронен адрес https://bileti.bdz.bg/. С оглед повишаване на комфорта при пътуване, при бързите влакове се препоръчва закупуването на запазено място.

Националният железопътен превозвач напомня, че за нормалното протичане на пътуването е необходимо пътниците да предвидят достатъчно време преди началния час на тръгване за придвижване до перона, качване във влака и заемане на място. Във влаковете не се допуска превоз на багаж с размери и тегло над установените норми, както и на забранени предмети и течности.

Подробна информация за разписанието на влаковете може да бъде предоставена от служителите на гишетата „Информация" и билетните каси във всички железопътни бюра и гари в страната, на националния информационен телефон 02/931 11 11 или от електронния пътеводител на официалната интернет страница на дружеството: www.bdz.bg.