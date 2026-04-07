През следващите дни ще се променя движението при 10-ти км на „Струма“

През следващите дни за аварийни дейности по откоси временно ще се променя организацията на движение при 10-ти км на АМ „Струма". Работите ще се изпълняват в платното в посока София, като при реализацията им ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Прогнозният срок за завършване на дейностите е до 15 април, съобщиха от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.