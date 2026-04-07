От 8 април пускат движението към Бургас в участъка в ремонт от 342-ри до 348-ми км на „Тракия“

Утре - 8 април, от 12 ч. се възстановява движението в платното за Бургас в 6-километровия участък от АМ „Тракия" между 342-и км и 348-и км на автомагистралата. Трафикът в отсечката на територията на област Бургас ще се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 80 км/ч. Припомняме, че от 5 март започна ремонт на трасето като за изпълнение на строителните дейности беше напълно ограничено движението в едното платно, а превозните средства преминават двупосочно в платното за София, съобщиха от АПИ.

Предвид очаквания интензивен трафик за Великден от 8 април превозните средства ще могат отново да се движат в платното за Бургас. До момента в отсечката са изпълнени частични ремонти на асфалтовата настилка и е осигурена безопасността на движение.

Техническият проект за ремонт на отсечката предвижда реконструкция на пътната настилка и ремонт на насипите като за заздравяването им ще се използват геосинтетични материали и ще бъде изградена нова пътна конструкция. Участъкът е в експлоатация от 2006 г. и досега не е ремонтиран. Строително-монтажните работи се извършват от „Автомагистрали" ЕАД по договора за укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления, сключен през 2019 г. За изпълнението им има издадено разрешение за строеж от 21 януари 2026 г.

Очаква се след почивните дни за Великден и съобразно интензивността на трафика строително-монтажните работи в участъка да бъдат възстановени. Прогнозният срок за завършване на дейностите в платното за Бургас е средата на юни 2026 г.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.