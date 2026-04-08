Велика сряда е!

Велика сряда. Помазването на Господа с миро

Велика сряда от Страстната седмица е днес. Във Велика сряда отдаваме почит не на личност, а на покаянието на една безименна жена, която в евангелието е определена като грешница. Тя била докосната от проповедта на Иисус Христос, разкаяла се за греховете си и от благодарност помазала с миро (скъпо благовонно масло) нозете на Учителя малко преди Неговите страдания и спасителна смърт на кръста.

В този ден си спомняме и за предателството на Юда Искариот, който присъствал на това действие на жената, но вместо да се трогне от душевния й прелом, той замислил предателство.

Св. апли Иродион, Агав, Руф и др.

Тези свети мъже били последователи на ап. Павел. През целия си живот всеотдайно проповядвали учението на Христос в Римската империя. Св. Иродион бил епископ на град Неопатрида. Св. Агав проповядвал в Йерусалим и там се прочул с пророчески дар. Подобна била съдбата и на апостолите Руф, Асинкрит, Флегорн и Ермий. Те преживели много унижения и страдания в името на Бога и загинали мъченически за православната вяра.

Четете още

Още от Празници

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)