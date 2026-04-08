Нормален трафик на всички гранични пунктове

Трафикът е нормален на всички гранични преходи и пунктове в страната. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция" (ГДГП) на сайта си. Данните са към 6:00 часа.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. Възстановено е движението през Дунав мост при Русе след ремонтни дейности на пътната настилка. Временно преминаването се извършва поетапно в една лента.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През граничните преходи „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата", "Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границата с Турция, Република Северна Македония и Сърбия, пише БТА.