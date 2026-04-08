КОЙ ГОТВИ

Петко Петков изпраща рецепта за домашна шаварма (дюнер) с ръчно приготвена питка.

ПРОДУКТИ

500 г брашно, 7 г суха мая, 300 мл топла вода, 1 ч.л. сол, 1 с.л. олио, 500 г пилешко филе, 3-4 картофа, 1-2 домата, 1 глава лук, зелена салата, 200 г кисело мляко, 2 скилидки чесън, 2 с.л. олио, сол, черен пипер, червен пипер, кимион или готова подправка за дюнер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Замесваме меко тесто от брашното, маята, водата, солта и олиото и го оставяме да втаса. Разточваме тънки питки и ги изпичаме на грил тиган.

Нарязваме пилешкото филе на ивици, овкусяваме със сол, черен пипер, червен пипер и кимион и го запържваме до готовност. Обелваме и нарязваме картофите, след което ги изпържваме или използваме направо бланширани.

Смесваме киселото мляко със счукания чесън и малко сол. Измиваме и нарязваме доматите, лука и салатата. Намазваме питката със сос, добавяме месото, картофите и зеленчуците, поливаме с още малко сос и завиваме като шаварма.