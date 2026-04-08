Извънгабаритен товар ще затрудни движението в Шуменско и Ришкия проход на 9 април

Ришкия проход СНИМКА: Гугъл стрийт вю

Извънгабаритен товар ще затрудни движеното в Шуменско и Ришкия проход на 9 април, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.

От 9:00 до 12:00 часа утре през територията на област Шумен ще премине специализиран извънгабаритен товар, който ще се движи от Русе към Бургас. Очаква се преди и в Ришкия проход движението да бъде затруднено, поради широчината на товара, отбелязаха от пресцентъра на полицията в областния град.

Полицейски екипи ще го съпровождат и ще осигуряват периодично пропускане на автомобилите, за да не се образуват колони и задръствания.

Умоляваме водачите да шофират внимателно, да бъдат търпеливи и да спазват указанията на полицейските служители, ангажирани с обезопасяване на участъците, през които ще преминава товара, допълниха от пресцентъра на ОД на МВР.

