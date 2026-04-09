Козунакът на Катето Евро

КОЙ ГОТВИ

“За тези, които пожелаха рецептата на моята баба”, пише актрисата Катето Евро в социалните мрежи точно преди Великден. Рецептата се предава от поколения в семейството и е завещана от баба ѝ Александра през май 1980 г. “Не става много сладък, но ако се сложи повече захар, не бухва. Става на конци”, казва актрисата.

ПРОДУКТИ

1 кг брашно, 6 яйца, 330 г захар,

250 мл масло и олио, щипка сол, 1/2 кубче мая, 250 мл хладко мляко, корите

на 2 лимона - настъргани, 1 ванилия, масло, свинска мас и малко олио

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Приготвяме козунака в топло помещение. Разбиваме яйцата и захарта в купа на ръка. Маята предварително добавяме към хладкото мляко. Оставяме я на топло място, за да шупне.

Прибавяме я след това към вече разбитите яйца и захар. С бъркане добавяме сместа от масло, свинска мас и малко олио.

Настъргваме вътре корите на два лимона и добавяме ванилията. Брашното изсипваме на порции, като бъркаме внимателно. Накрая омесваме ръчно. Тестото става много меко и лепкаво - това е тайната за пухкав козунак на конци. Тестото ще се втвърди при втасването. След първото замесване трябва да втасва 2 часа.

Поръсва се със захар и се пече се на 180 градуса за около 45 минути.