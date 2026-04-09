Нормален е трафикът на граничните преходи и пунктове в страната, съобщиха от „Гранична полиция“

Трафикът е нормален на всички гранични преходи и пунктове в страната. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция" (ГДГП) на сайта си. Данните са към 6:00 часа.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Възстановено е движението през Дунав мост при Русе след ремонтни дейности на пътната настилка. Временно преминаването се извършва поетапно в една лента.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Гърция. През „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границата с Турция, с Република Северна Македония и със Сърбия.