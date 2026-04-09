Николай Найденов ще инспектира основния ремонт на участък от пътя при село Първенец

Днес - 9 април, около 14 ч. министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов ще инспектира основния ремонт на участък от път III-862 при село Първенец, съобщиха от АПИ. Инспекцията ще бъде в близост до зеленчуковата борса край селото.

В момента Агенция „Пътна инфраструктура" извършва основен ремонт на 4,8 км от третокласния път III-862 Пловдив - Първенец - Лилково. Ремонтните дейности започнаха в края на октомври 2024 г., но през миналата година бяха временно преустановени поради постъпило предложение от кмета на Община Родопи при ремонта на републиканския път да бъде подменена и стара водопроводна мрежа в село Първенец. На 7 април т. г. бяха подписани допълнителни споразумения, с които се регламентира възможността при ремонта на пътя да бъдат подменени около 2 км от водопровода в село Първенец и да продължи работата по проекта.

До момента строително-монтажни дейности на третокласния път са извършвани в участък от един километър, започващ след изхода на Пловдив до втори километър. В отсечката е рециклирана пътната настилка, положен е неплътен асфалтов пласт /биндер/ и е подобрено отводняването.

Проектирането и изпълнението на дейностите, свързани с подмяната на водопроводната мрежа в село Първенец, са възложени на изпълнителя на основния ремонт на участъка от път III-862 - ДЗЗД „Първенец 2023". Строителният надзор се осъществява от „Строл 1000" АД.