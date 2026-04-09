Отварят и двете платна на Дунав мост при Русе за Великден



Дунав мост при Русе ще бъде отворен за движение и в двете платна от около 18:00 часа днес. Основният ремонт в затворения 320-метров участък в посока България завършва в определения срок и в предстоящите почивни дни за Великден трафикът по съоръжението ще е без ограничения, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

По този начин ще се осигури безопасно и удобно преминаване по съоръжението за всички пътуващи.

От АПИ информираха, че основният ремонт на моста в следващия му етап ще продължи след Великден. Планирано е строително-монтажните работи в последните 320 метра на съоръжението, в платното в посока Румъния, да бъдат подновени от 8:00 часа на 14 април тази година.

"Прогнозният срок за завършването му е през юни 2026 година", се допълва в съобщението.

Основният ремонт на българския участък от Дунав мост, чието начало бе поставено на 10 юли 2024 г., се извършва на етапи и без спиране на движението. Трасето от съоръжението на българска територия е с обща дължина 1057 метра. От въвеждането му в експлоатация през 1954 г. досега подобна рехабилитация не е извършвана, посочва БТА.