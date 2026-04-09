ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Победата на „Джан Сюе“ и пробивът на китайски...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
Пускат движението по новоизградения участък от бул. "Тодор Каблешков" в София

От днес пускаме движението по новоизградения последен участък от бул. „Тодор Каблешков" – 80 метра, с които булевардът е напълно завършен в своя пълен габарит. Един наследен проблем, който решихме. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев.

Приключиха строително-монтажните дейности по трасето в отсечката между ул. „Гатьо Шишков" и ул. „Иван Андонов", след успешно отчуждаване на частен имот, който възпрепятстваше реализацията на проекта.

Бул. „Тодор Каблешков" е част от третия градски ринг и осигурява директна връзка между бул. „Цар Борис III" и бул. „Черни връх", като подобрява транспортния достъп до кварталите „Кръстова вада", „Манастирски ливади" и прилежащите територии.

„Направление „Обществено строителство" на общината следи стриктно всички елементи от изпълнението на последния участък на бул. „Тодор Каблешков", така че строително-монтажните работи да са реализирани в съответствие с одобрения проект, нормативните изисквания, при което строежът е завършен в пълен обхват, с пълна техническа обезпеченост на инфраструктурата и предсрочно", заяви заместник-кметът Никола Лютов.

Булевардът е изграден с две платна с по три ленти за движение, тротоари, велосипедни алеи и разделителна ивица, предвидена за бъдещо трамвайно трасе. Изпълнени са три ключови кръстовища – при ул. „Луи Айер", ул. „Емилиян Станев" и бул. „Черни връх", които осигуряват връзки със съседните квартали.

Изградена е цялата съпътстваща техническа инфраструктура – водоснабдяване и канализация, електро- и телекомуникационни мрежи, газоразпределение, улично осветление и озеленяване, съобразено с изискванията за устойчива градска среда.

С реализирането на последния етап се финализира стратегически инфраструктурен проект за подобряване на транспортната свързаност в южните части на София. Проектът се финансира от бюджета на Столична община и със средства от Европейската инвестиционна банка.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)