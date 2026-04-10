Агнешка дроб сарма

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Ястието е типично българско и се готви в почти всяко семейство. Някои не го предпочитат заради особения вкус на дреболиите, но у дома то е на почит най- вече от съпруга ми”, ни пише Маргарита Димитрова.

ПРОДУКТИ

Около 500 до 700 г агнешки дреболии, 1 к.ч. ориз, 1 глава кромид лук, 10-15 пресни кромидени перца, 5-6 с.л. олио, 1 суха чушка, 1 ч.л. червен пипер, 1 ч.л. чубрица, 1 к.л. черен пипер, щипка-две джоджен, сол на вкус, свеж магданоз, около 250 мл бульон, 4 к.ч. вода

За заливката:

2 яйца, 1 кофичка квасено мляко, 2 с.л. брашно, щипка сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Измиваме дреболиите и ги сваряваме в солена вода до пълна готовност, в която добавяме по желание дафинов лист или бахар. Изцеждаме ги и ги оставяме да се охладят. Заделяме от бульона, който прецеждаме, а след това използваме за ястието.

Нарязваме агнешките продукти на малки парчета, които запържваме заедно с нарязания лук и сухата чушка в посоченото количество мазнина.

Солим на вкус. Малко след това добавяме ориза и сухите подправки. Продължаваме да пържим и разбъркваме още малко, слагаме червения и черния пипер, отново разбъркваме и веднага след това наливаме бульона и водата.

Изчакваме да клокне и изсипваме всичко в тава. Печем ястието в предварително загрята фурна на 200 градуса, докато изври течността и отгоре се образува лек загар. По време на печенето приготвяме заливката, като разбиваме яйцата с щипка сол, добавяме млякото и брашното.

Разбъркваме добре и заливаме ястието. Печем го още десетина минути до златист цвят. Изваждаме го и го оставяме десетина минути. Поднасяме дроб сармата топла с купичка кисело мляко.