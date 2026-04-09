Заради новата система по границите отделете повече време за чакане, ако пътувате до Турция или Сърбия

Ако за празниците пътувате до Турция или Сърбия, отделете повече време за чакане на границата. Причината е, че от 10 април влиза в сила европейската система за изцяло електронна проверка на преминаващите през външните граници на ЕС. Тя важи само за граждани на трети страни, но заради тяхното забавяне, може да се създаде проблем и за българи, гърци, румънци и други жители на ЕС.

Системата се казва Влез/Излез (Entry/Exit system). Българската Гранична полиция я ползва от 9 октомври миналата година, но не на пълен капацитет. От утре е задължителна. Гражданите на трети страни ще бъдат регистрирани с пръстови отпечатъци и други биометрични данни при първото им влизане в Шенгенското пространство. Това ще става в специални кабинки, което може да доведе до забавяния при тяхната първа регистрация.

След като данните са въведени веднъж, проверките ще отнемат по около 70 секунди, казаха днес от Еврокомисията.

Целта на системата е да се подобни цялата сигурност на ЕС. Ще бъдат елиминирани случаите, в които хора от трети държави влизат, заявяват различни имена на територията на различните страни чрез употреба на чужди или фалшиви документи. Сега това ще бъде хващано с биометрия.

Очаква се забавяния да има при прибирането на гражданите на ЕС от почивките им. Ако се случат проблеми и забавяния, държавите могат да преминат към стария начин на проверки.