ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Облачно и дъждовно време ни очаква на 10 април

Максималните температури ще са между 10° и 15° СНИМКА: Pixabay

Днес облачността над страната ще е по-често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове в отделни северни и планински райони дъждът ще се примесва със сняг. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 10°.

Над Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 10°-13°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра - около минус 4°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА. 

Максималните температури ще са между 10° и 15° СНИМКА: Pixabay

