Дъждовно и хладно, тук-там и слънце около Великден

През следващата седмица ще се затопли, но пак ще вали

Дъждовно и хладно ще е в дните около Великден, следващата седмица ще се затопли, но пак ще вали. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Минималните температури на Разпети петък ще бъдат от 2 до 6 градуса, в западните високи полета и в Добруджа от 0 до 2 , а по Черноморието - до 5 градуса.

През деня ще бъде дъждовно, с по-съществени валежи в Западна и в Северна България. В планините ще вали дъжд и сняг, а на височини над 2000 м - сняг. Късно следобед и през нощта срещу събота валежите ще спират. Максималните температури ще са от 9 до 14 градуса, по Черноморието - до 13 градуса. За София очакваната минимална температура е 1, а максимална - до 11-12 градуса.

В събота минималните температури ще бъдат от 1 до 4 градуса, в западните високи полета и в Добруджа от -3 до 0, а по Черноморието - до 3-4 градуса. Сутринта краткотрайни мъгли се очакват по поречията на Струма и Марица, а по Черноморието ще се стелят ниски облаци. Преди обед за кратко ще превали в крайните южни райони. Видимостите ще се подобряват и облаците ще намаляват до слънчево над цялата страна. Следобед ще се развиват купести облаци и главно над Родопите и по Черноморието са възможни слаби валежи. През нощта ще се изяснява и отново в ниските места

ще се образува мъгли

Максималните температури ще са от 12 до 17 градуса, по Черноморието - до 11-13 градуса. За София минималната температура ще е минус 2 градуса, а максимална - до 14-15°.

През целия ден над планините ще е слънчево и ветровито. Има повишена лавинна опасност и заледени пътеки над 2000 м. Вятърът по високите части (над 2500 м) ще бъде от северозапад с пулсове до 40 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от минус 7 до минус 4, а на 1500 м - от минус 2 до 1 градус.

На Великден минималните температури ще бъдат от 2 до 7 градуса, по Черноморието - до 5-7 градуса. Вечерта в събота срещу неделя над страната ще премине бързо облачна вълна, като ще превали в Източна България. В неделя следобед главно над Родопите и по Черноморието са възможни слаби валежи, а на запад ще се установи слънчево време. През нощта от запад ще се заоблачи, като валежи не се очакват. Максималните температури ще са от 13 до 18, в южните и югозападните райони 19-21, по Черноморието - до 12-14 градуса. За София минималната температура ще е 4, а максималната 17 градуса.

Над планините преди обед ще е слънчево и ветровито. Следобед слабо ще превали в Родопите. Има

повишена лавинна опасност

и заледени туристически пътеки на височини над 2000 м. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад. Максималните температури над 2500 м ще са от минус 2 до 2 градуса, а на 1500 м от 6 до 9 градуса.

Повече облаци ще има в понеделник, но валежи не се очакват. Ще се затопля с температури от 15 до 20 градуса. От вторник започва нов продължителен дъждовен период, като във вторник повече валежи се очакват в южните райони, а в сряда и четвъртък в северните и източните части.