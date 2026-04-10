Проф. Георги Рачев: За Великденската нощ добре облечени и с малко чадърче

В събота срещу неделя, в Светлата нощ, когато ще посрещнем Благодатния огън и новината за възкресението на Божия син - добре облечени, максималните температури няма да бъдат повече от 3-4 градуса, ще има и лек ветрец в полунощ. Не би трябвало да вали, очаква се евентуално на отделни места да прикапе - но това е с прогноза за около 30-40% сигурност. Но едно малко чадърче може да ни потрябва, защото може да има символични валежи малко след полунощ към сутринта в неделя, а след това ще има хубаво ясно време.

Това каза климатологът проф. Георги Рачев в "Тази сутрин" на Би Ти Ви.

Днес, на Разпети петък, ще е хладно, може би най-студеният ден от поредицата празнични дни, посочи проф. Рачев и даде пример с Драгоман, където е отчетено минус половин градус през нощта срещу петък.

България остава в периферията на две системи - започва лек поток от юг, което ще повиши температурите, особено в неделния ден. На 12 април, Великден, България остава с по-високи температури, особено в Западна България, докато през нощите студеното време ще остане до към 20-21 април, посочи проф. Рачев.

В петък ще е най-студено, после започва затопляне - минимални 7-10 градуса, максималните ще стигат до 15-18 градуса. Във вторник, сряда и четвъртък в Светлата седмица се очаква средиземноморски циклон в района на София. Засега падането на слани не се очаква, нито пък ще има сняг както миналата година през април, припомни още климатологът.