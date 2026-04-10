Промени в движението в цялата страна от днес

Редица промени в движението са планирани през почивните дни до понеделник. Днес ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона, излизащи от София, в диапазона от 9:00 до 14:00 часа. В понеделник, последния почивен ден около Великденските празници, от 12:00 до 20:00 часа ще се ограничи движението на тежкотоварни камиони, пътуващи към София, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

За пътуващите в посока Кулата - преминаването ще се осъществява в две ленти до 16:00 часа на 11 април, а трафикът към София ще се извършва в една лента. В неделя и понеделник ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата.