Нормален е трафикът на граничните преходи и пунктове в страната

Трафикът е нормален на всички гранични преходи и пунктове в страната, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на сайта си. Данните са към 6:00 часа.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Въведена е промяна във временната организация при пропускането на трафика по Дунав мост при Русе, като до 8:00 часа на 14 април т.г. движението ще е в двете посоки, пише БТА.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Гърция. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границата с Република Северна Македония, Сърбия и Турция.