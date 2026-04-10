Ветровито е времето в планините, на повечето места снежната покривка е заледена

Времето в планините е ветровито. На повечето места, по пътеките и извън тях, снежната покривка е заледена, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК).

В планините е предимно слънчево, на места има облаци.

Планинските спасители препоръчват туристите, които ходят в заснежените части на планините, да взимат със себе си котки за лед, защото има опасност от подхлъзване.

Ски съоръженията ще работят до неделя, а след това ще бъдат затворени, допълниха от ПСС.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) над планините облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра - около минус 4°.