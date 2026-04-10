Без синя и зелена зона по празничните дни в София

От 10 до 13 април в София ще може да се паркира безплатно в синята и зелената зона, съобщиха от Центъра за градска мобилност.

Зоните за почасово платено паркиране няма да работят от Разпети петък до втория ден на Възкресение Христово.

От Центъра за градска мобилност призоваха шофьорите да спазват общите правила за спиране и безопасност в града въпреки липсата на таксуване.

Част от градския транспорт в София, включително и метрото, ще работи с удължено работно време за Великден, съобщиха от Столичната община.

Великденската нощ ще бъде обслужвана с разписания с удължено работно време до 01:30 ч.

Линии 1, 2 и 4 на метрото ще се движи на интервали от 12 до 24 минути, линия 3 – на интервал от 20 минути.

Автобуси с номера 64 и 72 ще минават на 50 минути, 73 и 83 - на 65 минути, а линия 85 – на 70 минути.

Тролей № 2 ще се движи на 50 минути, № 7 – на 45 минути, а № 9 – на 40 минути.

Трамвай № 5 ще минава на 30 минути, № 7 – на 40 минути, № 27 – на 40 минути, № 10 – на 60 минути, № 11 и № 1 – на 60 минути и номера 20 и 22 – на 50 минути, съобщи БНТ.

