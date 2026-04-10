Обилен снеговалеж на прохода Шипка, снежната покривка надхвърля 6 см.

2100
снимка:, Фейсбук - Мая Стоянова

Обилен снеговалеж на Разпети петък изненада шофьорите, които преминават през прохода Шипка.

На места снежната покривка достига 6-7 сантиметра.

От Пътна полиция призовават шофьорите да бъдат изключително внимателни. Пътното платно се поддържа постоянно от снегопочистваща техника, като снегорини минават редовно и опесъчават прохода.

Температурата в района на прохода е около 0 градуса.

Движението през старопланинския проход не е спряно, но се осъществява при зимни условия, като водачите трябва да са със зимни гуми, съобщава БГНЕС.

снимка:, Фейсбук - Мая Стоянова

Малко ни изненада снега по Великден 😉🩵 За това, не си слагайте още летните гуми! На Прохода Шипка

Публикувахте от Мая Стоянова в Петък, 10 април 2026 г.

