Адско задръстване в Кресненското дефиле към Гърция

Адско задръстване на автомобили има в Кресненското дефиле в посока към Гърция, съобщават шофьори. До около 11 ч. трафикът е бил нормален, но след това колоната от автомобили на моменти е стигала до Симитли. "За 1 час, минахме 7 км. През 1 минута се спира поне за 5 мин. Ако имате възможност, изчакайте с тръгването в тази посока", предупреждават водачи в социалните мрежи.