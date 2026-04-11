Във великденската нощ столичният градски транспорт ще се движи с удължено работно време

Във връзка с посрещането на Великден – Възкресение Христово, Столичнатa община осигурява удължено движение на част от линиите на обществения транспорт, включително и метрото, в нощта на 11-и срещу 12 април. Градският транспорт ще работи до 1,30 ч., на 12 април, съобщиха от пресцентъра на общината.

Линии 1, 2 и 4 на метрото ще се движат на интервали от 12 до 24 минути, линия 3 – на интервал от 20 минути.

Автобусните линии №64 и №72 ще се движат на 50 минути, а №73 и №83 – на 65 минути. Линия №85 ще се движи на интервал от 70 минути.

Тролейбусната линия №2 ще бъде на интервал от 50 минути, линия №7 – на 45 минути, линия №9 – на 40 минути.

Трамвайна линия №5 ще е на 30 минути, №7 – на 40 минути, №27 – на 40 минути (в синхрон с линия №7), №10 – на 60 минути (в синхрон с линия №18), №11 и №18 – на 60 минути, №20 и №22 – на 50 минути.

От Столичната община казаха още, че от 18:30 часа на 11 април до приключването на великденската служба на 12 април е забранен престоят и паркирането на пътни превозни средства на северната и източната дъга на пл. „Св. Александър Невски". Забранено е и влизането на пътни превозни средства на ул. „Оборище" между ул. „11-и август" и бул. „Васил Левски"; пл. „Св. Александър Невски"; ул. „Дунав" между ул. „Московска" и ул. „Оборище"; ул. „11-и август" между ул. „Московска" и ул. „Оборище"; ул. „15-и ноември".