Издирват млад мъж с параноидна шизофрения в Девня

Планинските склонове са заледени на места, лавинната опасност остава висока

Има висока лавинна опасност в планините. Снимка: pixabay

Планинските склонове са заледени на места, лавинната опасност остава висока, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК. Условията за туризъм в планините са лоши. Навалял е малко нов сняг, има опасност от подхлъзвания, допълниха от ПСС. Температурите са от минус 1 до 4 градуса, облачно, с вятър и на места с мъгла.

Нощта е преминала без инциденти в планините, добавиха от ПСС.

Ски съоръженията ще работят до неделя - 12 април, а след това ще бъдат затворени, казаха от спасителната служба вчера.

