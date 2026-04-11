В празничната нощ ще се движат автобуси по 8 линии от градския транспорт във Варна

През нощта ще има допълнителни курсове по осем от линиите на градския транспорт във Варна, съобщиха от общината в крайморския град. Всички обслужват спирките около Катедралния храм „Успение Богородично".

Нощните курсове ще бъдат по линиите на автобусите с номера 7, 12, 17, 22, 31 и 148. Пътници ще обслужват и тролейбусите с номера 82 и 83. Последните рейсове на всички коли от градския транспорт в посока кварталите са планирани за около 2 часа след полунощ.

В понеделник градският транспорт ще се движи според неделното разписание, пише БТА.

През празничните дни синята и зелената зона във Варна са безплатни. Шофьорите обаче трябва да се съобразяват с правилника и да не паркират на забранени места.