Проф. Рачев: Простотиите с дъждовете и снеговете разминаха. Последен напън на студа да остане

1316
Проф. Георги Рачев Кадър: бТВ

„Събота вечерта бъдете добре облечени. Температурите точно в полунощ няма да бъдат повече от 3 градуса. На места може да достигнат 4-5 градуса. Ще има и лек ветрец", каза по  bTV климатологът проф. Георги Рачев.

„Тези простотии с дъждове, снегове лека полека се размиха в най-близките прогнози. Очаква се евентуално на отделни места да прекапе. Успеваемостта обаче е 30-40%, което е нищо. За всеки случай – едно малко сгъваемо чадърче", каза Рачев.

По думите му Разпети петък може би ще бъде най-студеният ден от поредицата почивни дни.

Към 22-23 април се очакват много хубави, типично пролетни температури – минималните ще са над 7-8 градуса, а максималните – 15, дори 20 градуса.

„Лек поток от юг ще повиши температурите, особено в неделния ден. Сутрешните температури ще бъдат между 1 и 4 градуса", уточни климатологът.

Това е последният напън на желанието на студеното време да остане – поне докъм 20-25 април", допълни той.

В София на Великден максималните температури ще са 16 градуса. От понеделник до 23 април минималните температури ще са между 6-10 градуса, а максималните – между 15-18 градуса.

„Вторник, сряда и четвъртък се очаква средиземноморски циклон. Но времето е динамично и не се знае дали ще се прояви", каза проф. Рачев.

„В планините вече е топло. Дори на Тодорка и Маркуджиците ще бъде топло следващата седмица с положителни температури. Започва периодът на активно топене на снега", обясни климатологът.

