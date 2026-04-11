2026 червени яйца се боядисват в Бачковския манастир

На Велика събота в Бачковския манастир продължава една от най-старите и символични великденски традиции – боядисването на яйца. Още от ранните часове в манастирската кухня доброволци и служители работят заедно, за да подготвят яйцата, които ще бъдат раздадени на вярващите.

Още в четвъртък започна подготовката, а и днес процесът продължава. Яйцата са само в червен цвят – символ на мъченическата кръв на Иисус Христос. Сред доброволците е и Катерина Щерева, която повече от 12 години идва в манастира, за да помага в дните около Великден.

„Вярата към Бог ми дава сили. Това е най-важното, което ме води тук всяка година", споделя тя.

По думите ѝ престоят ѝ в манастира продължава около седмица, през която участва както в боядисването, така и в раздаването на яйца и козунаци в празничните дни.

Процесът по боядисване е традиционен – в големи съдове се слагат червена боя, оцет и сол, а яйцата се варят директно в сместа. Според вярванията те не се пукат благодарение на силата на чудотворната икона в манастира.

Съществува и обичай, свързан с яйцата от предходната година – те се заравят в земята за плодородие, както е благословено от игумена.

Тази година в Бачковския манастир се боядисват общо 2026 яйца – толкова, колкото е и настоящата година, в съответствие с традицията.

Яйцата и козунаците ще бъдат раздавани на вярващите в неделя и понеделник, когато се провежда и литийното шествие на чудотворната икона.