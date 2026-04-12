Великден е! Вижте кои са имениците днес

Възкресение Христово е денят, в който според християнската традиция празнуваме Възкресението на Сина Божи Иисус Христос на третия ден, след като е разпънат на кръст и погребан. Възкресението е символ на победата над тлението и смъртта. Денят, който дава смисъл на вярата. Първи разбират за станалото чудо жените мироносици.

Те отиват при гроба, за да помажат тялото на Иисус Христос, но ангел господен им съобщава: Христос възкресе, защо търсите живия сред мъртвите? На този ден всички православни вярващи са в очакване на Благодатния огън - символ на чудото на възкресението. Благодатният огън се измолва от патриарха на Йерусалим на гроба Господен в днешния храм „Св. Възкресение" и се разпространява във всички православни епархии. Молитвата на този ден е празнична. Изпълняват се празнични тропари.

Точно в полунощ и извън храма при биене на камбаните свещеникът обявява Възкресението с думите „Христос Воскресе", а енориашите отговарят: „Воистина Воскресе". При обявяването на Възкресението се пее празничният тропар и се обикаля кръстопоклонно иконата на Възкресението, положена на специален аналой, след това се чете Евангелие и Апостол. Изпълнява се литийно шествие, което пресъздава отиването на гроба на жените мироносици. После свещеникът чука на храмовите врата с думите: „Подигнєтє, порти, горнищєто си, подигнєтє сє, вєчни порти, и щє влєзє Царят на славата!". Хората влизат с празнично песнопение „Христос Възкръсна от мъртвите", за да се извърши празничната литургия.

И веднага започва пеенето на пасхалния канон на Св. Иоан Дамаскин. Вярващите християни на Великден се възрадват на чудото на Възкресението и победата на светлината, любовта и добродетелта. На този ден приключва строгият пост. Вярващите енориаши приемат тайнството на причастието, при което под формата на квас и вино се поемат истинското тяло и истинската кръв на Иисус Христос за опрощение на греховете.

На този ден имен ден празнуват Велик, Велика, Веле, Велко, Величко, Велин, Велина, Вичка, Възкресия, Паско, Пасо, Пашо