Богослужение на Патриарх Даниил в катедралния храм „Св. великомъченица Неделя“

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи днес богослужение за така нареченото Второ Възкресение Христово в митрополитския катедрален храм „Св. великомъченица Неделя“, което започва от 11 ч. Това съобщиха от Българската патриаршия, информира БТА.

На тази празнична литургия по традиция се четат текстове от Евангелието на различни езици, посветени на Възкресението на Божия син - Иисус Христос. Така се напомня, че благата вест за Христовото Възкресение е била отнесена от апостолите до всички народи по света.

Възкресение Христово

Възкресение Христово, или Великден, е денят, в който християните празнуват Възкресението на Сина Божи Иисус Христос на третия ден, след като е разпънат на кръст и погребан. Със смъртта си Иисус Христос е изкупил греховете на човечеството, а с Възкресението си е дал надежда за живот след смъртта.

В евангелските текстове често се споменава, че приживе Иисус Христос нееднократно е предсказвал разпъването си на Кръста и Възкресението си след три дни. Когато на третия ден след погребението му Мария Магдалина отива с други жени в гробницата, за да намаже тялото на Иисус с благовонни масла, каквато е била древноюдейската традиция, намира гробницата празна.

Неделно богослужение - четене на Евангелието на различни езици

Според църковния типик малко преди обяд на Възкресение Христово се отслужва вечерно богослужение, в което се чете евангелският откъс, който разказва за случилото се чудо. Положено е да се чете на различни езици, което символизира проповедта за Възкресението на Христос към всички народи, поясняват от Българската патриаршия.

Типикът (от гръцки - модел, образец) е църковно-богослужебна книга на Православната църква, в която в системен ред са поместени указания за реда и начина за извършване на църковните служби.