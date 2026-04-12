Нормално движение на граничните пунктове и преходи в страната

ГКПП „Капитан Андреево“ СНИМКА: Архив

Нормално е движението през граничните контролно-пропускателни пунктове и граничните преходи в страната, съобщи Главна дирекция „Гранична полиция" на сайта си към 6 часа, информира БТА.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. На 09.04.26 г. от 14:15 ч. бе променена временната организация за пропускане на трафика по Дунав мост (Русе - Гюргево) като движението е в двете посоки. На 14 април, вторник, към 08:00 ч. регулирането на Дунав мост ще бъде възстановено, напомнят от „Гранична полиция". 

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички преходи. През граничните преходи „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.  През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки и товарни автомобили, както и автобуси. 

На границата с Република Северна Македония, Сърбия и Турция трафикът е нормален на всички гранични пунктове. 

