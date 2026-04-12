Десетокласник от Пловдив няма да може да излиза пр...

Нов ред! От вторник заявления за работници от трети страни ще се приемат само електронно

Агенцията по заетостта СНИМКА: Архив

 Агенцията по заетостта въвежда промяна в реда за подаване на документи за краткосрочна сезонна заетост до 90 дни на граждани на трети държави.

Считано от 14.04.2026 г. декларация по образец (Приложение № 5) ще се подава единствено по електронен път чрез:

а) системата за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 5 от Закона за електронното управление https://edelivery.egov.bg/;

б) електронната Платформа за производство за издаване на разрешения за пребиваване и работа, достъпна на уеб-страницата на Агенция по заетостта https://workinbulgaria.egov.bg .

Документите се подават, подписани с електронен подпис от представляващия работодателя или оправомощено от него лице, като за целта се прилага и пълномощно.

От 14.04.2026 г.  Агенцията по заетостта преустановява приема на документи на хартиен носител за регистрация на краткосрочна сезонна заетост на граждани на трети държави.

Още от Полезно

България днес

Водещи новини

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”