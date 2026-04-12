Нов ред! От вторник заявления за работници от трети страни ще се приемат само електронно

Агенцията по заетостта въвежда промяна в реда за подаване на документи за краткосрочна сезонна заетост до 90 дни на граждани на трети държави.

Считано от 14.04.2026 г. декларация по образец (Приложение № 5) ще се подава единствено по електронен път чрез:

а) системата за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 5 от Закона за електронното управление https://edelivery.egov.bg/;

б) електронната Платформа за производство за издаване на разрешения за пребиваване и работа, достъпна на уеб-страницата на Агенция по заетостта https://workinbulgaria.egov.bg .

Документите се подават, подписани с електронен подпис от представляващия работодателя или оправомощено от него лице, като за целта се прилага и пълномощно.

От 14.04.2026 г. Агенцията по заетостта преустановява приема на документи на хартиен носител за регистрация на краткосрочна сезонна заетост на граждани на трети държави.