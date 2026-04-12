Движението по магистрала "Хемус" е затруднено заради аварирал камион

Движението по първа активна лента в тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус" в посока София е временно ограничено поради аварирал камион, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), пише БТА.

Трафикът се осъществява по изпреварващата и втора активна лента.

От АПИ съветват водачите да шофират внимателно и със съобразена скорост.

По-рано днес двама души загинаха при катастрофа между лек и товарен автомобил на път II–81 в района на Берковица, при разклона за село Мездрея, съобщиха за БТА от полицията в Монтана.