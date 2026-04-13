Започва Светлата седмица, вижте кой празнува днес

Вторият ден от Великден започва Светлата седмица. Днес е Светли понеделник. Седмицата, в която се прославят светите апостоли и Св. Богородица. Светлата седмица е време, в което Възкресението на Иисус Христос донася просветление за всички и надежда за вечен живот.

Светлата седмица приключва с Томина неделя или наричана още Празна неделя, с който приключва празничният цикъл за Възкресение и започват броенето на неделите след Великден. Народът нарича тази седмица „празна“, защото през цялото време не трябва да се работи.

Според народните поверия на Светли понеделник, наричан още Разтурнипонеделник или Разметнипонеделник, младежи излизали извън селището, разделени на две групи, като търкаляли група срещу група червени яйца. Според народната традиция с този ритуал се цели предпазването от градушка.

На Светлата или Празната сряда се изпълнява обичаят „Мара Лишанка“ от девойки, които лазарували. Те правят кукла от откраднати чехли на бременни жени и я наричат Мара Лишанка. След като измият лицето на булката и своите лица, се надяват, че са изпълнили добрата магия, за да бъдат обикнати от добри момчета, а не от зли змейове, от които да имат деца. В същия ден се играе и така нареченото Ладино хоро, в което отново участват момичета лазарки.

В петък след Великден българинът празнува Лятна Св. Петка. Край църкви и манастири с името на светицата се организира празник с борби, състезания и игри. На връщане от празника всеки гледа да срещне бременна с кърмаче на ръце, защото се счита, че носят голямо щастие. В този ден се обхождат градините и нивите за предпазване от градушка и за плодородие. Светлата седмица приключва с Томина неделя, когато се боядисват яйца за душите на умрелите.

Св. свщмчк Артемон, презв. Лаодикийски

През време на гонението срещу християните, предприето по заповед на император Диоклетиан, в Лаодокия живял благочестивият свещеник Артемон.

Св. Артемон и извършил велики чудеса и обърнал мнозина към Господа, като ги научил на евангелската истина.

По време на негова проповед езичници го заловили и посекли с меч.

Така верният божи служител получил мъченически венец и се преселил във вечните небесни обители.