Нормален трафик на граничните пунктове и преходи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нормален е трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) и на граничните преходи. Това сочат данните на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГНПП) към 6 ч днес.

Граничните власти напомнят, че от 9 април има временна организация за пропускане на трафика по Дунав мост (Русе – Гюргево), като движението е в двете посоки. На 14 април към 8 ч регулирането на движението на Дунав мост ще бъде възстановено.

През граничните преходи с Гърция „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ при Гърция преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния, както и на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия.