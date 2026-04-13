ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Курсът на еврото към долара се понижава

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22652094 www.24chasa.bg

Облачно с умерени ветрове в планините днес

1756
Панорамна гледка към връх Ботев от хижа "Плевен" Снимка: Блага Букева, Красимир Цигуларов

В планините времето е облачно с умерени ветрове, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Във високата част на планината условията за туризъм не са много добри. Температурите са между 2 и минус 3 градуса. На връх Ботев има гъста мъгла.

Няма инциденти с туристи през изминалото денонощие

От ПСС напомниха, че в почти всички зимни курорти вече е приключил ски сезонът. Предстои днес последно каране в Банско.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) над планините днес ще има разкъсана облачност, а в масивите от Югозападна България - значителна. На изолирани места там ще превали дъжд, по най-високите части на Пирин – сняг. Ще духа слаб, по високите върхове умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°.

 

Панорамна гледка към връх Ботев от хижа "Плевен"

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”