Временна организация на движението в центъра на Бургас от утре заради ремонт

Временна организация на движението в централната част на Бургас ще бъде въведена от утре, 14 април, заради продължаващи ремонтни дейности по подмяната на асфалтовата настилка на бул. "Иван Вазов". Реорганизацията на движението ще бъде въведена от 10 часа, съобщиха от пресцентъра на общината.

До 18 април се затваря за движение на моторни превозни средства участъкът от ул. "Цар Калоян" до кръстовището с бул. "Мария Луиза". Ограничението налага промени и в маршрутите на част от линиите на градския транспорт.

Автобусните линии Б1 и Б2 ще се движат по обходен маршрут през ул. "Сан Стефано" и бул. "Мария Луиза", като няма да обслужват спирките "Опера", "Терминал Юг" и "Тройката", а ще спират допълнително на "Сливница".

Промени се въвеждат и за линиите Б11 и Б12, които ще преминават по ул. "Цар Петър", ул. "Христо Ботев", бул. "Сан Стефано" и бул. "Мария Луиза". Част от обичайните спирки, включително "Транспортна болница" и "Иван Вазов", няма да бъдат обслужвани, като се разкриват временни спирки по обходните маршрути.

Линия №9 ще се движи през "Терминал Юг" и по обходен маршрут, аналогичен на този на Б11 и Б12. Промени са предвидени и за линиите №11, №12, №17 и №8, които също ще бъдат пренасочени по алтернативни улици. От 14 до 17 април тролейбусна линия Т1 няма да се обслужва. Като алтернатива, пътниците могат да използват автобусните линии Б11 и №9.

От Общината предупреждават, че са възможни отклонения от разписанията и призовават гражданите да проявят разбиране.

БТА припомня, че ремонтните дейности по подмяната на асфалтовата настилка на булеварда започнаха на 2 април и доведоха до временна промяна в организацията на движението. От Общината съобщиха, че във връзка с великденските празници от 10 април до 13 април булевардът ще е отворен за движение. От 14 април ограниченията се възобновяват.