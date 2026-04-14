Боб с лапад

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
“Моето предложение за рубриката е едно любимо ястие през пролетния сезон, когато е наличен лападът и пресният спанак”, ни пише Жана Стоянова.
ПРОДУКТИ
1 буркан сварен боб
200-300 г лапад или спанак
1 голяма глава лук
1-2 стръка праз лук
2-3 сухи чушки
олио
сол и червен пипер
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Задушаваме в дълбок тиган в олио едро нарязания лук за няколко минути. След това добавяме нарязания праз лук и сухите чушки.
Разбъркваме 2-3 минути и добавяме нарязания спанак или лапад.
Посоляваме и добавяме лъжичка червен пипер. Когато обемът на зелениите намалее, добавяме и буркан сварен боб. Ястието трябва да поври на слаб огън няколко минути, като периодично разбъркваме.
Сервираме топло, но е вкусно и студено.