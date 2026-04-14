Боб с лапад

КОЙ ГОТВИ

“Моето предложение за рубриката е едно любимо ястие през пролетния сезон, когато е наличен лападът и пресният спанак”, ни пише Жана Стоянова.

ПРОДУКТИ

1 буркан сварен боб

200-300 г лапад или спанак

1 голяма глава лук

1-2 стръка праз лук

2-3 сухи чушки

олио

сол и червен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Задушаваме в дълбок тиган в олио едро нарязания лук за няколко минути. След това добавяме нарязания праз лук и сухите чушки.

Разбъркваме 2-3 минути и добавяме нарязания спанак или лапад.

Посоляваме и добавяме лъжичка червен пипер. Когато обемът на зелениите намалее, добавяме и буркан сварен боб. Ястието трябва да поври на слаб огън няколко минути, като периодично разбъркваме.

Сервираме топло, но е вкусно и студено.