Боб с лапад

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

“Моето предложение за рубриката е едно любимо ястие през пролетния сезон, когато е наличен лападът и пресният спанак”, ни пише Жана Стоянова.

ПРОДУКТИ  

1 буркан сварен боб

200-300 г лапад или спанак

1 голяма глава лук

1-2 стръка праз лук

2-3 сухи чушки

олио

сол и червен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Задушаваме в дълбок тиган в олио едро нарязания лук за няколко минути. След това добавяме нарязания праз лук и сухите чушки.

Разбъркваме 2-3 минути и добавяме нарязания спанак или лапад.

Посоляваме и добавяме лъжичка червен пипер. Когато обемът на зелениите намалее, добавяме и буркан сварен боб. Ястието трябва да поври на слаб огън няколко минути, като периодично разбъркваме.

Сервираме топло, но е вкусно и студено.

Още от Гастрогуру

