Кола в насрещното на "Тракия" и километрични тапи след празниците (Видео)

Километрични тапи се образуваха по пътищата у нас заради масовото пътуване в последния почивен ден след Великден.

"На автомагистрала "Тракия" От Ихтиман до София трафикът е доста натоварен", съобщават пътуващи.

Там е заснет и шофьор, който се движи в насрещното платно. ВИДЕО: Фейсбук/Иван Владимиров

Други потребители съобщават, че движението след Пловдив в посока София пъпли едвам.

"В 14,30 от Пловдив към София беше ужасно - постоянен трафик и много често спиране", пише пътуващ.

"След Пазарджик до София е ад. Около 72-ри км посока София започва тапа", казва друг.

На АМ "Хемус" от Ботевград към София също има задръстване.

Сериозна тапа се е образувала и на входа за Кресна на АМ "Струма" този следобед. Колоната от автомобили е била 3-километрова.

По-рано днес задържаха шофьор на камион, блокирал пътя за София вътре в тунел „Витиня" на АМ „Хемус". Водачът отказал съдействие на пристигналите екипи да премести превозното средство или да осигури достъп за изтеглянето му. На магистралата се образува огромно задръстване.

И към момента движението от "Витиня" към столицата остава много затруднено.

"Или си стоим, или се движим с 5 до 30 км/ч", разказаха пред "24 часа" пътуващи. Задръстване на магистрала "Хемус" СНИМКА: 24 часа

Над 700 екипа и над 500 камери са на пътя, за да следят да няма нарушители. Униформени в необозначени коли също дебнат за превишена скорост, рискови маневри и шофиране след употреба на алкохол и наркотици.

В София заради вечното дерби ЦСКА - „Левски" бе спряно движението по бул. "Цариградско шосе". Към момента е възстановено. Остава спряно движението по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" пред Националния стадион „Васил Левски".

