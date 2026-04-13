Кола в насрещното на "Тракия" и километрични тапи след празниците (Видео)

Километрични тапи се образуваха по пътищата у нас заради масовото пътуване в последния почивен ден след Великден.
"На автомагистрала "Тракия" От Ихтиман до София трафикът е доста натоварен", съобщават пътуващи.
Там е заснет и шофьор, който се движи в насрещното платно.
Други потребители съобщават, че движението след Пловдив в посока София пъпли едвам.
"В 14,30 от Пловдив към София беше ужасно - постоянен трафик и много често спиране", пише пътуващ.
"След Пазарджик до София е ад. Около 72-ри км посока София започва тапа", казва друг.
На АМ "Хемус" от Ботевград към София също има задръстване.
Сериозна тапа се е образувала и на входа за Кресна на АМ "Струма" този следобед. Колоната от автомобили е била 3-километрова.
По-рано днес задържаха шофьор на камион, блокирал пътя за София вътре в тунел „Витиня" на АМ „Хемус". Водачът отказал съдействие на пристигналите екипи да премести превозното средство или да осигури достъп за изтеглянето му. На магистралата се образува огромно задръстване.
И към момента движението от "Витиня" към столицата остава много затруднено.
"Или си стоим, или се движим с 5 до 30 км/ч", разказаха пред "24 часа" пътуващи.
Над 700 екипа и над 500 камери са на пътя, за да следят да няма нарушители. Униформени в необозначени коли също дебнат за превишена скорост, рискови маневри и шофиране след употреба на алкохол и наркотици.
В София заради вечното дерби ЦСКА - „Левски" бе спряно движението по бул. "Цариградско шосе". Към момента е възстановено. Остава спряно движението по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" пред Националния стадион „Васил Левски".
Пълна информация на АПИ за състоянието по пътищата към 17,30 часа вижте тук.