Днес е Светли вторник, третият ден на Великден

Светли вторник е днес. Той е третият ден на Великден - вторник от Светлата седмица, която е посветена на Христовото Възкресение.

На третия ден от Възкресение Христово, когато е и Светли вторник православната църква отдава почит към света Богородица. Светлата седмица се нарича така, защото възкресението на Христос носи просветление за всички.

През трите дни на Великден според народните поверия за празника, трапезата у дома не се раздига, за да покаже гостоприемство.

През цялата Светла седмица не се венчава в храмовете, защото празничните дни са посветени на Христовото възкресение. Не се пости в дните, в които по принцип се прави това - в сряда и петък. Тази седмица се яде блажна храна.

Седмицата е наричана още и Томина неделя. Свързана е с първите прояви на възкръсналия Христос сед своите ученици и последователи. Когато мълвата се разчула за изчезналото тяло господне, само апостол Тома не повярвал и пожелал да пипне раните от гвоздеите на Иисус, за да се убеди във възкръсването му. След като Христос му се явил, той сам се убедил в истината. Оттогава остава и изразът „Тома неверни", а денят - Томина неделя.

Св. Мартин, папа Римски

Заедно със Свети Максим Изповедник римският папа Свети Мартин (649-653 г.) защитавал истинското църковно учение от лъжеучението на монотелитите. Еретиците били покровителствани и от император Констанс (641–668 г.), който споделял техните убеждения. Папа Мартин свикал в Рим поместен събор, на който ереста била осъдена, а еретиците - предадени на анатема.

Като узнал това, императорът обвинил папа Мартин в държавно престъпление, в предателство. По заповед на Констанс двамата защитници на православното учение, Максим Изповедник и папа Мартин, били насила закарани в Цариград, където били изтезавани и съдени като политически престъпници (553 г.). Положени били много усилия да се съгласят с учението на еретиците. И двамата обаче останали твърди в православните си убеждения и не престанали да изобличават лъжеучението на монотелитите.

След като претърпял много оскърбления и лишения, папа Мартин бил изпратен на заточение в Херсон Таврически (Крим), където след две години починал, като до края на живота си останал непоколебим изповедник на православното учение.

Имен ден имат: Марти, Мартин, Мартина