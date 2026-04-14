Проф. Георги Рачев: Чака ни топла седмица, на места може и да превали

Очаква ни топла седмица с ограничени валежи. Само част от зоната с дъжд в Европа ще засегне нашата страна, съобщи проф. Георги Рачев в метеорологичната си прогноза в сутрешния блок на bTV.

За момента сме с градус, градус и половина под нормата за очаквани температури. В София ще бъде около 17 градуса, а след неделя може и да ни тръгне по вода.

В планините зимният сезон приключи и започна пролетното топене. По високите места има сняг, който обаче се превръща в киша.

Крайно време е наистина да стане топло, защото изоставаме с 10-12 дни. Температурата на морската вода тези дни ще е 10-12 градуса, а след 2 седмици се очаква са да стане 17. Не се случва често, но във Варна ще е малко по-топло от Бургас, каза проф. Рачев. Тенденцията в последно време е на практика да няма сезони - от зимата направо скачаме в лятото.