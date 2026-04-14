Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В планините е облачно, на места с мъгла. Температурите са от два до пет градуса и духа умерен до силен южен вятър.

Съоръженията по курортите не работят, посочиха още от ПСС.

Няма регистрирани инциденти с туристи през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще преобладава слънчево време. Ще има и временни увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.