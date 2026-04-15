Топла салата с булгур, спанак и маслини

КОЙ ГОТВИ

Румяна Любомирова изпраща рецепта за много вкусна и хранителна салата.

ПРОДУКТИ

За 2 порции:

1/2 ч.ч. фин булгур, 1 ч.ч. вряща вода, 1/2 ч.л. сол олио/зехтин, 2 шепи бейби спанак, сух джоджен, лют червен пипер, провансалски билки, дръжки от магданоз, 1/2 морков и 1/2 чушка, пресен лук, маслини каламата или зелени без костилка, унисос, индийско орехче, моцарела, пармезан, копър/магданоз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Сипваме измития булгур във вряща осолена вода. След 2-3 минути снемаме тенджерата от огъня, плътно покрита с капак за 10 минути до пълното набъбване на зрънцата. Разрохкваме и поливаме струя олио, което ще предотврати слепването им.

Затопляме мазнина в тиган с щипка джоджен на дъното. Задушаваме наведнъж лука, чушката, наситнените стъбла от магданоз, голяма щипка провансалски билки.

Добавяме нарязания спанак и капки унисос, маслини на кръгчета, настъргана моцарела, индийско орехче. Бъркаме експедитивно, спанакът не бива да се застоява на огъня, иначе се губи свежото на зеления цвят.

Прехвърляме сместа в съда с булгур. Върху горещото ястие ръсим пармезан и копър/магданоз.