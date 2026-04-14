АПИ ще ремонтира близо 9 км от пътя Ушинци - Самуил в област Разград

Агенция „Пътна инфраструктура" ще ремонтира близо 9 км от път III-2005 между селата Ушинци и Самуил в област Разград. Строително-монтажните дейности ще се изпълняват по програмата за текущ ремонт и поддържане и работата ще започне в началото на месец май.

Третокласният път е основна артерия за Община Самуил и е с голямо социално и икономическо значение. Преминава през 7 населени места - с. Самуил, с. Хърсово, с. Богданци, с. Ножарово, с. Владимировци, с. Здравец и завършва в с. Подайва, община Исперих. Основна пътна артерия е между общинските центрове Самуил и Исперих, както и най-добрата връзка на селата, както с областния център Разград, така и с област Силистра.

Ремонтът ще включва фрезоване на настилката, асфалтиране на трасето, подобряване на отводняването, премахване на излишна крайпътна растителност, съобщават от АПИ. Строителните работи ще се изпълняват поетапно в двете платна за движение, като трафикът няма да се ограничава, а ще преминава в платното, в което не се работи. Прогнозният срок за изпълнението им е около три месеца.

Стойността на ремонтните дейности е 1 681 060,28 евро с ДДС и изпълнението им е възложено на дружеството, с което АПИ има договор по ЗОП за поддържане на републиканските пътища в област Разград.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.