Пренареждане на паветата пред Царевец промени маршрутите на градския транспорт

От днес започна реконструкцията и пренареждането на паважната настилка на площад „Цар Асен I" пред крепостта Царевец. Дейността обхваща както площадното пространство, така и подходите – участъците от улиците „Св. Климент Охридски", „Иван Вазов" и „Никола Пиколо".

Подсилено и подравнено чрез валиране ще бъде пътното легло. Всички слягания, образували се след 14-годишната експлоатация, ще бъдат премахнати и коригирани. Реконструкцията е планирана в капиталовата програма на Община Велико Търново. Дейностите продължават до 5 май или до приключване на строителните работи, информират от местната управа.

Променят се маршрутите на няколко от градските линии. Автобусите с номера №20, 40, 50, 100 и 110 ще обръщат на площад „Велчова завера", където се разкрива временна крайна спирка пред хотел „Янтра".

Квартал „Асенов" ще се обслужва от автобусна линия №5, докато трае ремонтът. След кв. „Света гора" автобусите продължават по улица „Св. Климент Охридски" (обходен път на крепостта Царевец) и по новия мост над р. Янтра ще достигат до обръщалото в кв. „Асенов" – спирка „Мавриков".

За автомобилите се въвеждат следните обходни маршрути:

- В посока Арбанаси и Горна Оряховица: ул. „Читалищна", ул. „Михаил Кефалов", ул. „Св. Климент Охридски", мост над р. Янтра, ул. „Ксилифорска" – път III-514.

- В посока централна градска част на В. Търново: - път III-514 – ул. „Ксилифорска" – мост над р. Янтра – ул. „Св. Климент Охридски" – мост „Ген. Никола Михов" – ул. „Димитър Сливница" – ул. „Димитър Найденов" – ул. „Теодосий Търновски" – път I-4 – Южен пътен възел.